Lihtne mees Carl otsustas oma kallile abikaasale nende kümnedaks tähtpäevaks erilise üllatuse korraldada. See üllatus tõi pisarad mehe naisele ja toob pisarad silma ka vaatajale...

Abieluaastapäeval organiseeris Carl kohale lähedased inimesed ja loomulikult oma kalli naise Laura, kes põeb hulgiskleroosi ja on ratastooli aheldatud, vahendab BBC News.

Koguneti selleks, et ülistada nende suurt armastust. Ja selleks oli Carl kutsunud kohale koori, kes esitas Bruno Marsi lugu.

Nii andis mees armastatud naisele teada, et hoolimata aastate möödumisest ja nende teele tekkinud raskustest - ta naine on imeline just sellisena...