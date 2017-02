Kaupmees pidi eetrisse minema, et anda ülevaade meeleoludest Rootsis. Eetris pidi ta olema vahetult pärast kella üheksat, aga kõne katkes enne eetrit . Ühendus prooviti tagasi saada ning lõpuks see ka õnnestus. „Ootasin kaua ja siis äkki tuli kõrva [saatejuhi] Kadri hääl,“ meenutab ta.

Anu Kaupmehe sõnul sai ta eile hommikul kõne „Aktuaalse kaamera“ meeskonnalt, et ta kommenteeriks USA presidendi Donald Trumpi väljaütlemisi Rootsi suunal. Teatavasti esines Trump möödunud laupäeval avaldusega, mis andis mõista, et Rootsis on justkui terrorirünnak toimunud. Uudis levis ja tekitas Rootsis tormilist vastukaja.

Rootsis giidi ja vabakutselise ajakirjanikuna tegutseva Anu Kaupmehe sõnul on teda ennegi otse-eetrist maha võetud, aga tema sõnul on see osa meediast. „Televisioon pole jututuba,“ ütleb Kaupmees.

Eelnevalt oli kokku lepitud, et Kaupmees saab rääkida kaks minutit. Rääkinud rohkem kui kaks minutit, lõpetas „Aktuaalse Kaamera“ saatejuht Kadri Hindrikus ühtäkki vestluse, mis jättis paljudele vaatajatele konarliku mulje. Kuna Kaupmees rääkis Rootsi migratsiooni pahupoolest, hakkas levima arvamus, et uudistesaade ei taha teatud Rootsi probleemidest rääkida.

„Jah, lõpetamine oli konarlik, aga see oli täiesti tehnilistel põhjustel,“ kinnitab Kaupmees, kelle sõnul tekkis segadus osalt seetõttu, et tal puudus ülevaade, millest lugu räägib. Tavaliselt on ta looga eelnevalt kursis ning oskab seda täiendada.

Küsimusele, kas kõne võidi lõpetata seetõttu, et tema sõnavõtt Rootsist läks üle hea maitse piiri, ei vasta Kaupmehe sõnul tõele. „Kõike seda olen ka varem rääkinud ning mingit kära ei ole selle ümber olnud. Olen hullemaidki asju rääkinud,“ tõdeb ta.

Ühtlasi kinnitab Kaupmees, et kõik, millest ta räägib, pärineb vestlustest kohalike rootslastega ning Rootsi meediast. See, et tema kõnekatkestus on sotsiaalmeedias saanud suureks aruteluteemaks, tuli talle sootuks üllatusena. „Mind on ka varem sõna pealt ära katkestatud, see ju kuulub meedia juurde. Televisioon ei ole jututuba,“ ütleb Kaupmees, kes sai veel eile õhtul saate tegijatelt vabanduskirja, mille järgi läks intervjuu nahka tehnilistel põhjustel.

„Aktuaalse Kaamera“ päevatoimetaja Priit Rajalo sõnul oli Kaupmees kaasatud saatesse seetõttu, et tegu on Rootsis kohapeal elava eestlasega, kes oskab sealseid sündmusi valgustada. Rajalo ütleb, et vestluse katkemise tingisid tehnilised põhjused. „Kohe kindlasti ei katkestatud telefoniintervjuud selle sisu tõttu, vaid seetõttu, et püüda hoida saadet vähegi oma etteantud pikkuses ja et mitte nö sisse sõita „Välisilmale“ ja teistele järgnevatele saadetele, mida paljud vaatajad väljakuulutatud ajal vaatama soovivad hakata,“ selgitab Rajalo. „Ka ajalehes peab lugu jääma etteantud ja kokkulepitud mahtude juurde ning leht valmima määratud ajal.“