"Number 7 meeldib mulle muidugi väga. Olen oma elu jooksul saanud aru, et esimesena lavale minna on raskem, kui pärast seda, kui keegi teine juba esinenud on," kiidab Ivo Linna loosiratast, mis saadab ta "Eesti laulu“ finaalis lavale seitsmendana.

"See koht on ideaalne, sest kõige viimasena ei tahaks ka võib-olla minna,“ sõnab Ivo.

Number 7-ga tal mingit suurt maagilist kogemust olnud pole. Ivole on hoopis number 3-ga seotud kombinatsioonid meeldinud. "3, 9, 27 ja nii edasi. Ma ei tea isegi, miks, aga juba varasest lapsepõlvest on mul asjad seondunud number kolmega. Samas on ka paljude poolt kardetud ja hirmu tekitav number 13 üks minu lemmikuid,“ paljastab mees.

(Jorgen Norkroos)

"Nii mu ema kui ka poeg on sündinud 13. kuupäeval ja see on olnud väga suur õnn ja rõõm. Selles mõttes ma ebausklik ei ole.“

Kuula videost, mida Ivo Õhtulehele finaali eel veel rääkis.