„Mulle meeldib mu järjekorranumber väga. Lootsin, et saan esineda esimese või viimasena. Lahe!“ ütleb lauljatar Kerli Kõiv, et on oma „Eesti laulu“ finaali järjekorranumbriga 10 väga rahul.

Õnnenumbriks on Kerlil tegelikult 7. „Ma olen ka sündinud 7. veebruaril ja 7 on alati minu number olnud.“ Selle järjekorranumbri napsas endale aga vanameister Ivo Linna. „Ma olen üldse suur numeroloogiafänn. Numeroloogias on numbrid ühest üheksani ja number 10 annab tegelikult kokku 1. Kui on kahe- või kolmekohaline number, siis see taandatakse kokku. Number ühel on aga hästi palju väge,“ sõnab Kerli.

Muide, Kerli tegi omale mõni päev tagasi ka uue tätoveeringu, mil samuti suur hulk väge sees. „See on tavaline Eesti rästik,“ näitab ta oma vasaku randme ümber looklevat madu. „Rästik on meie kultuuris iidne nõialoom. Kui nõid sulle rästiku ümber kaela paneb, ei kaeta kuri silm sind enam kunagi. Rästik on meie rahvamaagias ülim kaitseloom,“ selgitab Kõiv.

