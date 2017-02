„Ma ei tea. See tundub tore, samas ka natuke hirmuäratav – väga mitmeid asju,“ tunnistab Liis Lemsalu, kes astub 4. märtsil „Eesti laulu“ finaalis esimesena lavale, et tunded on ses osas natuke segased.

Liis sõnab, et ta ei ole pidanud varem ühelgi suurel lauluvõistlusel esimesena võistlustulle astuma. 1 küll Lemsalu õnnenumber ei ole, kuid on sellega seotud siiski. „Mu õnnenumber on 21.“ See ju tähendab siis, et esimesena lavale minna on hea? „Võimalik, jah, kui tahame selle heaks mõelda,“ muigab Liis.

Liis osaleb „Eesti laulul“ neljandat korda. Varem on ta olnud võistlustules aastal 2012 lauluga „Made Up My Mind“, aastal 2013 palaga „Uhhuu“ ning 2014. aastal koos Egert Milderiga looga „Hold On“.

Kuula videost, kui kaugel Liisi lavaesitus on ning kuidas erinevad tänavused tunded võistlusega seoses varasematest.