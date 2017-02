Keskerakonna esimees Jüri Ratas tegi Keskerakonna Tallinna Nõukogu koosolekul ettepaneku nimetada Mustamäe ringkonna esinumbriks Tallinna linnapea kohuseid täitva Taavi Aasa ning Lasnamäe ringkonna esinumbriks abilinnapea Mihhail Kõlvarti. Tallinna Nõukogu toetas mõlemat kandidaati.

"Taavi Aas ja Mihhail Kõlvart on kogenud linnajuhid, kes on andnud suure panuse Eesti pealinna arendamiseks. Tegemist on võimekate juhtidega ning mis veelgi olulisem – tugevate meeskonnamängijatega, kelle peale võib loota ka raskematel aegadel," rõhutas Jüri Ratas.



"Oluliseks kaalukeeleks seniste linnajuhtide toetamisel on kindlasti linna rahulolu uuring, mis tõi välja, et 95% pealinna elanikest on elukeskkonnaga Tallinnas rahul. See trend on igal aastal olnud kasvav, mis näitab, et oleme õigel teel,“ lisas Ratas.

Tegevlinnapea Taavi Aasa sõnul on kandideerimine Mustamäe esinumbrina suur väljakutse, kuid samas ka suur au. "Mustamäe piirkond on väljakujunenud elukeskkonnaga ja tugeva kogukonnatundega koht, kus paiknevad paljud väärikad asutused, eesotsas Tallinna Tehnikaülikooliga," rääkis Aas.

"Tallinna linnavalitsus on kavandanud selle aasta suuremateks ettevõtmisteks Mustamäele koostöös erasektoriga Akadeemia tee 30 kinnistule avaliku sauna ja ujulakompleksi rajamise, millest on mustamäelased pikki aastat puudust tundnud," tõi tegevlinnapea näite. Ta lisas, et valmimas on linnaosa uus tervisekeskus, jätkub Mustamäe kiriku rajamine ja algab kultuurikeskuse Kaja rekonstrueerimine.

Keskerakond kinnitab Tallinna Nõukogus järjest kõigi valimisringkondade esinumbrid, et valijad saaksid varakult ülevaate kandidaatidest ja nende senisest tööst. Samaaegselt saavad kandidaadid nii juba alustada oma eesmärkide tutvustamist.