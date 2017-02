"Eesti laulu" teises poolfinaalis ilmus ekraanile fotokollaaž, kus kõrvutati ansambli Almost Natural liikme Anis Arumetsa ja naiseriietes meeslaulja Conchita Wursti pilte. Pidavat ühte nägu olema. Televaatajale võis jääda Anise näoilme põhjal mulje, et ta solvus. Anis ütleb, et ei osanud tegelikult esialgu kuidagi reageerida.

"Ma polnud solvunud. Mulle näis, et nali oli ehk kohatu. Kui nüüd tagantjärele saadet vaatan, kuulan ja mõtlen, siis saan aru, et oleksin pidanud olukorda võtma rohkem huumoriga.

EESTI LAUL: Anis Arumets (vasakul) ja Amiran Gorgazjan «Eesti laulu» teises poolfinaalis Marko Reikopile intervjuud andmas. (Martin Ahven)

Mulle oli kerge šokk, et selline Twitteri säuts otsesaates edastati, sest paraku oli see Conchita Wursti suhtes transfoobne (transfoobia on tugev negatiivne tunne, mõnikord ka viha transsooliste vastu – toim) nali, mis meie arvates pole õige." ütleb Anis.

See tegigi nalja ebaõnnestunuks. "See tuleb ilmselt sellest, et kui Wurst poleks transvestiit, siis nali ei töötaks. Selle puänt on, et tegu on mehega, kel on meik peal," selgitab teine ansambli Almost Natural liige Amiran Gorgazjan.