See, et eestlane viib raha Lätti on loomulikult suureks löögiks meie kaupmeestele. Lisaks sellele, et alkoholi ei osteta, on tuntavalt vähenenud ka kogu muu kauba müük.

Lõuna-Eesti kohalikud kaupmehed on sunnitud oma poode müüki panema.

Võru-Valga maantee ääres asuv Nursi pood ongi sellises olukorras. Kaupluse omanik Arvo Tamm on sel teemal kirju vahetanud valitsusliikmetega. Tamm ütleb, et kliendid ei ole vähenenud üksnes alkoholi pärast. "Eesti rahvas käib Lätis valdavalt ostmas toidukaupa, ehituskaupa ja kõike, kuna seal on palju odavamad kaubad," rääkis poeomanik TV3 "Seitsmestele uudistele". "Eesti Vabariigis polegi enam sellist hulgimüüki, kust ennem sai kaupa osta. Ja tootjad väljastavad kaupa, alkohoolseid jooke ja kõiki tooteid kaubanduskettidele palju odavamalt kui väikekauplustele," selgitas Arvo Tamm väikepoodide olukorda.