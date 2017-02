See, et eestlane viib raha Lätti, on meie kaupmeestele suureks löögiks. Lisaks sellele, et alkoholi ei osteta, on tuntavalt vähenenud ka kogu muu kauba müük. Lõuna-Eestis on kaupmehed sunnitud oma poode müüki panema.

Võru-Valga maantee ääres asuv Nursi pood ongi sellises olukorras. Kaupluse omanik Arvo Tamm on sel teemal kirju vahetanud valitsusliikmetega. Tamm ütleb, et kliendid ei ole vähenenud üksnes alkoholi pärast. "Eesti rahvas käib Lätis valdavalt ostmas toidukaupa, ehituskaupa ja kõike, kuna seal on palju odavamad kaubad," rääkis poeomanik TV3 "Seitsmestele uudistele". "Eesti Vabariigis polegi enam sellist hulgimüüki, kust ennem sai kaupa osta. Ja tootjad väljastavad kaupa, alkohoolseid jooke ja kõiki tooteid kaubanduskettidele palju odavamalt kui väikekauplustele," selgitas Arvo Tamm väikepoodide olukorda.

Võiks osta ju mõnest kaubandusketi poest soodsamalt, aga arvega seda teha ei tohi ega saagi. Nii et väikepoodide omanikel tuleb leppida suurte diktatuuri ja kõrgete aktsiisidega. "Lahendus oleks see, et ebaaus konkurents tootjate vahel kaoks ära," arvab Tamm ja lisab, et väikeste kaupluste ja kaubanduskettide erinevused tuleks kaotada. Tamm peab praegust olukorda riigi sooviks maapoed välja suretada.

