Jäär Kui sul on aktiivseid konkurente, siis nüüd pead ehk nendega rinda pistma. Teine võimalus on, et teed midagi sellist, mis tekitabki sinu suhtes tugeva opositsiooni ehk vastuseisu. Otsi liitlasi!

Sõnn Pead olema teadlik kõikidest asjaoludest – pimesi tegutsemine ja hea õnne peale lootmine võib kehvasti lõppeda. Vajad asjadest selget ülevaadet, vajadusel võta professionaalne nõuandja.

Kaksikud Merkuuri trigoon Jupiteriga ja sekstiil Uraaniga avab sinu ees palju uksi – ole vaid valmis nendest sisse astuma. Suurepärane päev nii reisi kui ka õpingute alustamiseks.

Vähk Veebruari lõpp on aeg, kui peaksid otsima liitlasi ja sõlmima kasulikke lepinguid, mitte aga provotseerima endale vastutöötamist. Aeg jõuliseks tegevuseks ühiskondlikus plaanis.

Lõvi Suure tõenäosusega hulbid pisiasjade meres. Sa peaksid püüdma näha asju linnulennult, et saada paremini aru perspektiivist. Hoia töö ja eraelu lahus ega võta töömuresid koju kaasa!

Neitsi Suudad kiiresti teha vajalikke muudatusi. Soositud on vigade parandamine, restaureerimine, ümbertegemine. Su tahe on tavalisest tugevam. Samas on tugevad ka sinu konkurendid.

Kaalud Keegi, kellega suhtled, võib mõjuda sulle ärritavalt. Tee kindlaks, kas see tunne pole mitte su enda probleemi projektsioon. Õhtul tuleks eriti kodustes suhetes olla salliv ja mõistev.

Skorpion Sul tuleks olla paindlikum ja mitte kinni oma varasemates seisukohtades – siis ei jää ka edu tulemata. Kui tahad iga hinna eest vana olukorda säilitada, võivad tekkida takistavad asjaolud.

Ambur Võid olla liiga impulsiivne ja tormakas ning võtta liigseid riske. Samuti on sul raske keskenduda vajalikele töödele, kuna oled hoopis naudingute lainel.

Kaljukits 9.08 – Kuu Kaljukitses. Sinu võimalused on tegelikud suurepärased, aga sa blokeerid end liigse nõudlikkuse ning hirmuga mitte tasemel olemise pärast. Ürita asju ja inimsuhteid mängulisemalt võtta!

Veevalaja Käes on päevad, kui on õige aeg muuta asju, milles on tekkinud seisak ja stagnatsioon. Kõik uus ja originaalne on nüüd edu ja edenemise aluseks. Loobu asjadest, mille aeg on ümber saanud!