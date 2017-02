"See on maailma kõige kohutavam tunne, kui saad teada, et sul sünnib haige laps, kes ei pruugi elama jääda. Ma mõtlen siiani, et see pole võimalik. Kuid on," ohkab Vairika Geier, kelle poeg Raimond sündis vesipea diagnoosiga. Poiss ei kuule ega näe, tema päevad koosnevad voodis lamamisest. Nagu ütleb poisi ema – ta lihtsalt on.

Õigupoolest ei jää Raimondi olemasolu märkamatuks, sest ta norskab oma voodis magades üsna häälekalt. Vairika Geieri (30) sõnul on vähemalt kord kuus periood, täiskuu aegu, kui poiss on kuidagi rahutum ja nutab öösiti.

"Aga võib-olla on tal lihtsalt valud. Ta selgroog on kõver ja deformeerunud ning võimalik, et see teeb talle hoopis liiga," räägib ema poja asendit kohendades.

Raimond naeratab läbi une, justkui mõistaks, et ema on tema kõrval. Vairika ütleb, et poiss naeratabki, kui keegi tema läheduses räägib. Ja vahel ka kilkab. Kuid seda, kui palju vesipeaga sündinud pime poiss tegelikkuses ümbrust adub, ei tea keegi.