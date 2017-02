Televaatajale võis Anise näoilmest tunduda, et mees võttis postitust isiklikult ja oli seetõttu pahane. Anis selgitab, et tegelikult ei osanud ta lihtsalt esialgu kuidagi reageerida. "Ma polnud solvunud. Mulle oli selle olukorra puhul probleemiks, et see nali oli ehk kohatu. Kui nüüd tagantjärgi saadet vaatan, kuulan ja mõtlen, siis saan aru, et oleksin pidanud seda olukorda käsitlema rohkem huumoriga. Minu jaoks oli kerge šokk, et selline säuts otsesaates edastati, sest paraku oli see Conchita Wursti suhtes transfoobne nali, mis meie arvates pole õige. Transfoobia kui selline lihtsalt pole õige!" räägib Anis.

Pärast seda, kui saates kõlas Almost Naturali laul "Electric", intervjueeris Anist ja Amirani saatejuht Marko Reikop. Traditsioonina lasti tele-ekraanile ka Twitteri postitusi, mida saatejuht osalejatele ette luges. Almost Naturali esituse järel ilmus ekraanile fotokollaaž Anisest ja 2014. aasta Eurovisioni lauluvõistluse võitjast, naiseriietes meeslauljast Conchita Wurstist. Postituse põhjal toodi välja Wursti ja Anise väline sarnasus, millele viitas ka saatejuht Reikop.

Just transfoobsus oligi see, mis nalja nende sõnul ebaõnnestunuks tegi. "See tuleb ilmselt sellest, et kui Wurst poleks nö cross-dresser või transvestiit, siis see nali ei töötaks. Nalja puänt on, et tegu on mehega, kel on meik peal. Kui ta oleks lihtsalt mees, kel pikad tumedad juuksed ja habe, siis seda nalja poleks kunagi olnudki. Nalja puänt pole lihtsalt, et nad näevad Anisega sarnased välja, vaid see, et paljude jaoks on naljakas või naeruväärne, kui mees riietab end naiseks," selgitas Amiran.

Nii Anis kui Amiran ei usu, et kõnealune situatsioon oleks võinud nende häältesaagile saatuslikuks kujuneda. "Nii palju kui oleme selle kohta tagasisidet saanud, ongi räägitud, et mingi järjekordne nõme nali televiisoris - mitte seda, et meil oleks nüüd mingi imelik maik küljes," räägib Amiran.

Mehed saate meeskonnale midagi ette ei heida, jäädes kogu "Eesti laulu" ülesehitusega rahule. Lisaks ei arva nad, et halvasti välja kukkunud olukord oleks kuidagi saatejuhi süü. Pigem ollakse seisukohal, et saate toimetajad võiks tulevikus ekraanile sattuvate postituste suhtes tähelepanelikumad olla.

"Olen täheldanud igasugu vastukaja. Reikop on saanud korralikult puid alla selle pärast ja mul on tegelikult temast päris kahju, sest see polnud absoluutselt tema süü - tema edastas kõigest seda postitust, mis ekraanile tuli, tehes oma tööd," räägib Anis.

Amiran nõustub eeskõnelejaga ja sõnab, et saatejuhi pihta käiv pahameel on valesti suunatud. "Seda oli nii naljakas tegelikult vaadata, kuidas need pildid ekraanile tulid. Me vaatasime ja mõtlesime, kuidas käituda. Marko samamoodi - ta vaatas meid, seejärel ekraani ja ei osanud ka reageerida. Polnud nii, et Marko üritas meid maha teha, vaid keset nalja märkas ta isegi, et see oli kehv," räägib Amiran.

Isiklikult nalja ei võetud. "Mõtlesin rohkem sellele, et natuke ebaaus, et seda, mis pole ühiskondlikult väga õige, otse-eetris edastati. Eelkõige peaksime tulevastele generatsioonidele näitama head eeskuju, ent kui sellist asja riiklikus televisioonis propageerida ja edastada, siis see pole just parim. Aga vigadest õpitakse ja kõige tähtsam ongi neist õppida ja tulevikus mitte teha," sõnab Anis, tõdedes veelkord, et oleks pidanud olukorrale paremini reageerima. Šõu läks aga edasi ja meeste jaoks oli see vaid pisike tõrvatilk muidu magusas meepotis.

Konkurss oli kogemusterikas

Mõlemad mehed räägivad, et "Eesti laul" oli nende jaoks arendav. Pettumust, et finaali ei jõutud, mehed ei tunne. "Kuna olime konkursil esimest aastat ja varem puudus sellega otsene kogemus, kui ainult läbi teleri, siis see oli hästi lõbus, huvitav ja kogemusterikas seik. Saame öelda, et see andis meile palju juurde, eriti mis puudutab igasuguseid teleasju, intervjuusid ja esinemisi. Teiseks sai palju toredate inimestega aega veedetud," muljetab Anis.

Amiran lisab, et parim oli kogeda seda, kui toetavad olid nii telemajatöötajad kui kaasvõistlejad. "Jamadest asjadest oli ainult see, et sain kogemuse, kui palju ma pidin ootama kuskil ringisuuruses ERR-i kulissi taga, selle jaoks, et tunni pärast algab kaader ja peame juba varem kohal olema ja lihtsalt passima. See oli naljakas," naerab ta.

Meeste sõnul oli konkurents äärmiselt tugev. Anis sõnab, et kui poolfinalistid paari kuu eest selgusid, siis mõtlesid nad kohe, et finaali nad ilmselt ei pääse.

"Saate tegijad ka rääkisid, et nad tahavad kolmandat poolfinaali järgmiseks aastaks sisse tuua, mis viitas, et paljud head laulud jäid poolfinaalist välja. Võib öelda et saime poolfinaali suhteliselt õnnekombel. See ei tähenda, et meie või teiste lood kehvad oleksid, vaid konkurents oli tugev. Meil polnud sellega probleemi, et finaali ei pääsenud, olime sellega arvestanud ja ausalt öeldes on isegi hea meel, et nüüd saab tagasi enda elutempo juurde tulla ja hakata uut muusikat kirjutama," räägib ta.

Amiran sõnab, et tema jaoks oleks olnud huvitav kuulata ka neid lugusid, mis poolfinaali üldse ei pääsenud. "Siis oleks saanud näha seda pingerida, et kui oleks olnud kolmas poolfinaal ka juures, et kes need teised inimesed oleks olnud. Ilmselgelt oli päris palju tugevaid lugusid, mis poolfinaalist välja jäid. Oleksin tahtnud kuulda, mis lood need sellised olid," sõnab ta.

Tulemas on uut loomingut

Mehed räägivad, et "Eesti laulu" järel plaanivad nad bändi repertuaari täiendada ja suurendada. "Meil on juba päris mitu poolikut demo-tüüpi lugu järjekorras, mille kallal oleks vaja töötada ja nüüd järgmistel kuudel hakkamegi ilmselt neid lugusid järjest välja laskma," räägib Anis.

"Meil on umbes viis lugu planeeritud ja sel nädalal hakkamegi esimese looga pihta, mis on kusjuures koos Janice'iga (Jaanika Merelaht – toim), kes on ka Eesti Laulul esinenud. Saime temaga kokku ja mõtlesime, et teeks koos mingi laheda laulu. Sellest sündis üks singel, mille kallal hetkel töötame ja loodame kevade alguses selle välja anda," lisab Amiran.

Mehed ei välista ka järgmisel aastal laulukonkursil osalemist, siis küll aga kahekesi kirjutatud looga. Sel aastal olid meestele abiks heliloojad ja produtsendid Londonist, kellele ollakse ülimalt tänulikud. "Hästi oskuslikud ja toredad inimesed. Suur au oli nendega koostööd teha," räägib Anis.