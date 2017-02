Nädalavahetusel inimesi šokeerinud teade Tallinna külje all tegutsevast kassinülgijast ei vasta tõele. Hukkunud kassi omaniku sõnul jäi kass siiski auto rataste alla.

Laupäeval sai sotsiaalmeedias hoo sisse postitus hukkunud kassist, kelle keha oli nii räbalas seisus, et jättis looma omanikule mulje, nagu oleks lemmik üles poodud, nülitud ja saba otsast tõmmatud.

Kassi omaniku sõnul võtsid nad ühendust politseiga ning nõnda on ühe tunnistaja abil selgunud, et lemmiku elu ei lõpetanud mitte sadist, vaid buss.

“Facebookist on postitus eemaldatud ja ma loodan, et Raasiku rahvas hoiab oma lemmikutel silma peal: et need ei jääks rataste alla ega saaks metsloomade roaks,” lisas kassi omanik.