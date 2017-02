USA president Donald Trump saatis Eesti presidendile Kersti Kaljulaidile õnnitluskirja Eesti Vabariigi 99. aastapäeva puhul.

Eesti on väärtuslik liitlane, sõber ja tugevate transatlantiliste sidemete edendaja, kirjutas president Trump.

"Teie toetus Ukraina suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikkusele on tähtis meie ühises eesmärgis Euroopa ja regiooni julgeoleku tugevdamisel. Ma ootan koostööd, et minna transatlantiliste sidemetega edasi, kui te asute juhtima Euroopa Ülemkogu sel aastal," kirjutas Trump 15. veebruaril, tunnustades Eestit ka selle eest, et riik on juba saavutanud NATO eesmärgi kulutada kaitsevaldkonnale kaks protsenti sisemajanduse kogutoodangust (SKT).

"Veelgi enam, Eesti panus ISISega võitlemisel ja meie ühised sõjalised jõupingutused Afganistanis rõhutavad tema liidrirolli globaalse julgeoleku edendamisel," kirjutas USA president lisades, et Eesti on samal ajal ka 21. sajandi tehnoloogia innovatsiooni liider.