Eestis on inimkaubandusega seotud kuritegevus kasvanud - eelmisel aastal registreeriti 15 sellist kuritegu ja pooled neist olid seotud rahvusvahelise inimkaubandusega.

Eestis tegutseb 12 aastat inimkaubanduse ennetamise ja ohvrite abistamise nõustamisliin, kuhu mullu helistas oma murega 420 inimest, vahendas ERRi uudisteportaal "Aktuaalset kaamerat".

Telefoninumbrile 660 73 20 helistati mullu muuhulgas muredega, kus lapsehoidjaks palgatud naine pidi magama sisuliselt kapis ja sai söögiks pere toidujääke ning töömees sõitis objektile auto pagasiruumis ja pidi elama kütteta majas.

Tõusvat trendi näitavad Eestis töötavad kolmandatest riikidest pärit inimeste pöördumised, kus neid on petetud ametliku töö lubaduste ja palganumbriga.

MTÜ Living for Tomorrow juht Sirle Blumberg selgitas, et teiseks murekohaks on fiktiivsed abielud, mis on samuti tõusvas joones.