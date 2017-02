Kaks aastat tagasi valmistas Venemaa "Selgeltnägijate tuleproovi" veteran Marilyn Kerro oma siinsetele fännidele head meelt ning avas Tallinna vanalinnas esoteerikahuvilistele suunatud poe. Paistab aga, et naise äri on kenasti õitsemas, sest lõpuks ometi said ka naaberriigis elavad fännid oma Mecca.

Rakverest pärit sensitiiv on sotsiaalmeedia vahendusel juba ammu õrritanud, et tema pood Mecca on laienemas. Seni avaldati lootust, et äkki avab Marilyn Kerro oma esoteerikaäri filiaali Tartus, kuid Venemaal elevate fännide rõõmuks saab selgeltnägija toodetega lähemalt tutvust teha hoopis Moskvas.

Moskvas on oma nõiaäri ka muideks Marilyn Kerro kallimal Aleksandr Šepsil, kellel aitab äriasju ajada tema noorem vend Oleg.

