Kalaranna tn 1 kinnistu arhitektuurivõistlusele laekunud üheteistkümne töö hulgast tunnistati esikoha vääriliseks arhitektuuribüroo Kadarik Tüür Arhitektid OÜ võistlustöö “Kesk-Küla” (autorid: Mihkel Tüür, Ott Kadarik, Viktoria Andrejeva, Marleen Stokkeby, Harri Kaplan, Kristi Tuurmann, Katerina Veerde, Raul Kalvo).

Žürii hindas Kadarik Tüür Arhitektid OÜ “Kesk-küla” töös tugevat ja selget üldist kontseptsiooni, millel on omanäoline linnaehituslik idee lahtise hoonestuse ja kvartalisisese osaliselt kaetud väljakuga, mida läbivad läbimõeldud liikumissuundadega jalgteed.

“Kesk-küla” arhitektuurne lahendus arvestab Kalaranna potentsiaali kesklinnaliku äritänavana. Hoonestuse puhul hinnati nii katuseaedade ja rõdude lahendusi, mis arvestavad, et ala on eri tasapindadelt hästi vaadeldav, kui ka seda, et enamikel korteritest on head vaated, kas merele, väljakule või tänava-alale.

Võidutöö preemiafond on 25 000 eurot ning lisaks alustatakse võitjaga läbirääkimisi projekteerimislepingu sõlmimiseks.

Arhitektuurivõistluse III koha vääriliseks tunnistati Arhitektuuribüroo Pluss OÜ võistlustöö “Merekodu” (autorid: Indrek Allmann, Indrek, Suigusaar, Jaan Jagomägi, Rebecca Kontus, Mae Köömnemägi, Tarmo Miller, Gunnar Kurusk, Tanno Tammesson, Kaspar Krass) ja arhitektuuribüroo Kolm pluss üks OÜ võistlustöö “Marmelaad” (autorid: Gert Guriev, Markus Kaasik, Kerstin Kivila, Mihkel Meriste, Andres Ojari, Siim Tiisvelt, Ilmar Valdur).

Kolmanda koha võidutööd pälvisid 12 500 euro suuruse preemia. AS-i Pro Kapital Grupp juhatuse esimees ja arhitektuurivõistluse žürii esimees Paolo Michelozzi sõnas, et võidutöö arhitektuurne lahendus on hästi läbi mõeldud ja arvestab piirkonna omapärasid. “Kesk-küla arhitektuurne lahendus sobitub kesklinna piirkonda, ühendades Kalamaja ja kesklinna vajadused. Hoonete välimus ja korterite planeering arvestab piirkonna võimaluste ja vaadetega. Ka III koha tööd olid tugevad, pakkudes huvitavaid lahendusi ja põnevat linnaruumi,” lisas Michelozzi.

Arhitektuuribüroo Kadarik Tüür Arhitektid OÜ võistlustöö “Kesk-Küla” autor Mihkel Tüür sõnas, et nende arhitektuurse kontseptsiooni aluseks oli kvartalisse tekikkiv südamik, mis looks linnaruumi täiendava väljaku.

“Kalaranna kvartalis säilib Tallinnale omane rannapromenaad, kuid lisaks on ka kvartali-sisene väljak, mida ümbritseb 12-hoonest koosnev linnakeskkond,” rõhutas Tüür. Ta lisas, et hoonete ruumiline asetus võimaldab luua kortereid, kust avanevad vaated vähemalt kahes suunas, millele lisavad väärtust avarad rõdud ja katuseterrassid. “Kesk-küla töös oli teine oluline rõhuasetus läbimõeldud pargi- ja ranna-alal ja jahisadamal, mis tekitab võimalikult paljudele inimesele otsese ligipääsu merele.”

Žürii otsustas välja anda ka kaks eripreemiat arhitektuuribüroo Stuudio Tallinn tööle “Pärandmaastik” (autor Villem Tomiste) ja arhitektuuribüroo Didrihsons un Didrihsons SIA tööle “Klaiva” (autorid: Ventis Didrihsons, Andris Gudinš, Liva Banka, Alise Jekabsone, Kaspars Lauga, Ivo Kalvelis).

Kalaranna tn 1 kinnistu arhitektuurivõistluse žüriisse kuulusid Eesti Arhitektide Liidu, Tallinna Linnaplaneermise Ameti ja AS-i Pro Kapital Eesti esindajad.

Kalaranna tn 1 kinnistu arhitektuurivõistlust korraldasid kinnistu omanik AS Pro Kapital Eesti koostöös Eesti Arhitektide Liidu ja Tallinna linnaplaneerimisametiga. Arhitektuurivõistluse eesmärk oli leida kinnistu alale kõige sobival arhitektuurne lahendus, mis vastaks detailplaneeringule, millega on kinnistule kavandatud püsiva iseloomuga rannapromenaad ja sidus avalik ruum koos hoonestuslahendusega, mis looks kogu piirkonnast Tallinna linnaruumi väärtustava koosluse.