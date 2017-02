Rahandusministeeriumile on teada, et alkoholi piirikaubandus teeb piiriäärsete väikekaupluste elu keeruliseks ja seda nii Eestis kui ka Lätis. Kuid üksnes aktsiisiga alkoholi hinnavahet Eestis ja Lätis põhjendada ei saa. Aktsiisist tulenev hinnaerinevus Eesti ja Läti vahel alates 2017. aasta märtsist on pooleliitrise õllepurgi puhul ligikaudu 12 senti ja pooleliitrise viinapudeli puhul ligikaudu 1,88 eurot. Ülejäänud hinnavahe tuleb muudest teguritest, mida Eesti riik otseselt mõjutada ei saa, sealhulgas ka sellest, et suurematel kauplustel on võimalik saada suuremaid mahupõhiseid allahindlusi ning hoida tänu mastaabiefektile kokku tööjõukuludelt ja logistikakuludelt. Mis puudutab Läti toodete madalamat omahinda, siis seda mõjutavad samuti paljud tegurid, mis Eesti riigist ei sõltu, sealhulgas Läti madalam palgatase.

Balti riikide alkoholiaktsiisid võivad hakata taas ühtlustuma. Sellele viitab Leedu otsus tõsta lahja alkoholi aktsiisi 2017. aasta 1. märtsist üle 100 protsendi ja kange alkoholi aktsiisi ligi 23 protsenti. See annab ka Lätile võimaluse ja põhjenduse alkoholiaktsiisi kavandatust kiiremini tõsta ning rahvatervise edendamiseks rohkem ette võtta, mis omakorda võib ka üle piiri toimuvat kaubandust vähendada.

Nõustuda ei saa sellega, et riik peab leebe alkoholipoliitika kaudu soosima kõrgemaid või madalamaid marginaale toidukaupadele vmt esmatarvetele. Eesti ei erine selles osas muust maailmast. On riike, kus alkoholi müük tavapoodides on üldse keelatud ning samuti on maapiirkondi, kus tegutseb üks pood, kust saab osta kõike - alates sokkidest, lõpetades alkoholiga. Maapiirkonda rajatakse pood ning valitakse sortiment ikka selle järgi, milline on nõudlus.

Kagu-Eesti tegevuskava aastateks 2015–2020 on seadnud üheks eesmärgiks piirkonna rahvaarvu vähenemise märgatava pidurdumise.