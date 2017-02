Sõerd märkis, et riigikogul on võimalus algatada 20 päeva jooksul seadusemuudatus ning põhiseadusevastane olukord lahendada. Juhul kui riigikogu seda ei tee, pöördub õiguskantsler tõenäoliselt riigikohtusse.

"Õiguskantsler Ülle Madise avaldas eelmisel nädalal seisukoha, milles kuulutas alkoholiaktsiisi tõusu 2017. ja 2018. aastal põhiseadusega vastuolus olevaks. Õiguskantsleri hinnangul on riigikogu maksutõusude kobareelnõu vastuvõtmisega eelmise aasta lõpus rikkunud õiguspärase ootuse põhimõtet, et makse ei muudeta vähem kui kuuekuulise etteteatamisega,“ lausus endine rahandusminister Aivar Sõerd arupärimises Sven Sesterile.

Ta tõi välja, et valitsusliidu eelarvekulude tabelis on lisaks alkoholiaktsiisile teisigi puudujääke. "Näiteks on rahandusministeerium teada andnud, et tulumaksuvaba miinimumi tõus 2018. aastal on riigile kulukam kui prognoositud 139 miljonit eurot," sõnas ta.

"Rahandusministri kohustus on öelda, et juhul kui riik võtab täiendavaid rahalisi kohustusi, siis millistest allikatest need kulud kaetakse. Tekib küsimus, kuidas asendab Sester alkoholiaktsiisi tühistamisel riigieelarvesse 2017. ja 2018. aastal laekumata jäävad 83 miljonit eurot,“ küsis riigikogu liige arupärimises.

Sõerd soovib teada, kas katteallikatena märgitud tuluallikate äralangemisel on valitsusliidul lisaks seni kavandatud pakendiaktsiisile ning auto-, magusa-, panga- ja panditulumaksule tekkinud plaane veel mõne uue maksu sisseviimiseks.