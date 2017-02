Salapärane veealune paik on suuruselt umbes kaks kolmandikku Austraaliast.

Viimastel päevadel on internet kihama löönud avastusest, et maakeral võib olla ka seitsmes, peidetud manner.

Selle paiga nimeks on Zealandia ning selle nimetus tuleb Uus-Meremaa ingliskeelsest nimest New Zealand, vahendab teadusuudiste sait Popular Science. Enne kui hakata uude reisisihtkohta pileteid otsima, tasub aga meeles pidada, et paraku on Zealandia suuremalt jaolt vee all. Uus-Meremaa on Zealandia veepealne osa.

Geoloogide jaoks pole tegu suure uudisega, sest nemad on Zealandia mandriks nimetamise üle vaielnud juba ammu. Nick Mortimer Uus-Meremaalt, kes Zealandiat on uurinud ning oma kolleegidega oma viimases uurimistöös selle ka mandriks kuulutanud, selgitab lehele breakingnews.ie: "Tuginedes paljudele geoloogilistele ja geofüüsilistele tõenditele, eriti nendele, mida on kogutud viimase kahe aastakümne jooksul, väidame me, et Zealandia ei ole kõigest kontinentaalsete fragmentide kogum, vaid tõeline, 4,9 miljoni ruutkilomeetri suurune manner."

Suuremalt osalt vee all olev ala ulatub Uus-Meremaast üle Vaikse ookeani edelaosa, kuid on täiesti eraldi Austraaliast. Zealandia kaitsjad rõhutavad ka seda, et sel on oma geoloogilised eripärad ning et kuigi vee all, on tema mandrilava siiski kõrgendatud.