Korporatiivsuse musternäide on viie endise juhuslikult samasse parteisse kuuluva siseministri demarš. Loomulikult on palju igasuguseid korporatsioonide «tugiteenuste» pakkujaid, kes toetavad sisekaitseakadeemia kohalejäämise mõtet igat sorti argumentidega. Ka demagoogiaga – pole raha. Raha on ropult, tuletagem meelde palju miljoneid on visatud „Eesti õhku“, kaevatud maasse Eesti Energia poolt, uputatud praamiafääridesse, ärmatamisse, omadele maid ja hooneid leivahinna eest parseldamisse jne.

Sisekaitse akadeemia tirimist Narva võib vaadelda kahest vaatevinklist ja need on riiklik ja korporatiivne. Kui lähtuda riiklikust, siis on see eksistentsiaalne küsimus. Aga Mart Laari ajast alates (Plats puhtaks!) mõtleb riik korporatiivselt. Korporatsiooniks võib olla kartellipartei, omadega mehitatud ministeerium vms. Ning varem või hiljem päädib see korruptsiooniga.

Riiklikku mõttelaadi pole meil juba ammu, aga tuginedes korporatsioonide esindajate mõttele, et me oleme NATO eelpost ning Eesti eelpost on Narva, siis võib ainult imestada, et sisekaitseakadeemia juba pole Ida-Virumaale viidud. Just see on riigi jaoks eksistentsiaalne probleem ja selle lahendamisega oleks riigi turvalisusel vaid võita.

Elu on veidi keerulisem kui veejuhe, kuid üldiselt on ju teada, et ühe kolimine võrdub teisele tulekahjuga. Kaotuseid võib põhjustada kaadri voolavus, aga sisekaitseakadeemia on siiski militaarsemat tüüpi asutus ja inimesed, kes on tulnud sinna õpetama ja õppima, on allutatud teatud reeglitele, mis eristab sisekaitseakadeemiat näiteks põllumajanduse omast.

Kuna eestlased ei tea Narvast pea mitte midagi, siis katsun seletada, mida saavad narvakad uue õppeasutuse linna ilmumisest. Kõigepealt – moraalne rahuldus: riik on hakanud aru saama, et see on Eesti linn, see ei ole enam ühe korporatsiooni pärusmaa, õigemini ääremaa.

Ainult elukauge korporatiivsete huvide kaitsja võib välja mõelda sellise vastuargumendi, et kolimisega näitab riik, et ei usalda oma elanikke ja see suurendab lõhet kogukondade vahel, kui viidata Eesti Päevalehe juhtkirjale. Et see annab Venemaa propagandamasinale hambusse kondi, millega eestlaste ja venelaste suhteid pingestada. Poliitikute kuritegu vene koolide vastu, nagu ütles hiljuti tabavalt kirjanik Andrei Hvostov, ei pingesta – aga sisekaitseakadeemia üleviimisest saab pingekolle!

Interlõimumine

Kolimine oleks kõigepealt õige samm detallinniseerimise raskel teel, millega kaasneb, kui rääkida integratsioonist, esimene eestlastepoolne samm selles suunas. Eestlased kohtuvad isiklikult ja massiliselt silmast silma nende va narvakatega, kes mõtlevat muudkui Eesti riigi alustalade lammutamisest.

Eestlased saavad lõpuks aru, et sellist lora ei leiutata mitte Kremli, vaid hoopis teiste seinte vahel. Ning narvakad saavad 25 aasta jooksul esimest korda praktiseerida eesti keelt sisserännanud eestlastega. Nii laheneb keele valdamise probleem, kuna varem polnud, kellega vallata.

Kuid on ka puhtalt majanduslik külg. Sisekaitseakadeemias pole ju mitte ainult tulevased politseinikud, aga ka päästjad, piirivalvurid ja kes veel. Need inimesed valguvad pärast koolipäevi linna tänavatele, astuvad sisse söögikohtadesse ja baaridesse. Mäletate, kuidas kerkis Tapal probleem, et Ameerika sõdurid ei leidnud seal hamburgereid ja paugupealt oli see lahendatud!

Sisekaitseakadeemia töötajad ei hakka pealinna ja Narva vahet üksi pendeldama, neile sõidavad külla nende pereliikmed (kui nad ei hakka seal just elama, mine sa tea), ja nädalavahetustel lähevad nad ehk Narva-Jõesuusse ja kuurort hakkab elama mitte ainul Piiteri külastajatest, vaid ka Eesti inimestest.

Kuid see kõik on pinnapealne. Narvakate emad-isad, vanaemad ja vanaisad hea meelega ei lase oma võsukesi Euroopasse või Venemaale, isegi mitte Tallinna, kui oma linnas avaneb võimalus õppida mitut head eriala ja lapsed on veel mõne aasta kodukatuse all.

Noored kadetid leiavad seal ka ehk mõne venelanna elukaaslaseks ja mis võiks lõimumisele veel paremini kaasa aidata kui mitte armastus?

Aga isegi korporatiivne elulaad tuleb Narvale kasuks. Näiteks kui mõni kõrge ametnik omal nahal ei näe ega koge, et see või teine tee on kuumaastikutaoline, siis raha selle parandamiseks ei tule, sest, nagu me teame – raha pole. Aga enda mugavama sõidu nimel ikka leiab. Ja mõne aja pärast läheb õitsele mitte ainult Narva teenindusmajandus, vaid ka taristu ja muu taoline.

Õhus ongi ainult üks küsimus, kui rääkida riigi vaatevinklist – kas see, mis on hea Narvale, on hea riigile?