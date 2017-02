25-aastane Austraaliast pärit eskorttüdruk võtab tunni eest meestelt 400 eurot ja on magatanud üle 1000 mehe. Ta paljastab, et just abielumehed on need, kes varahommikul tema embusest lahkuvad...

25-aastane näitsik hakkas meestele teenuseid pakkuma viie aasta eest ja on alates sellest töötanud kuues erinevas asutuses üle Austraalia, kus mehi lohutab, vahendab The Sun.

"Ma näen tihti abielus kliente varahommikutel 7-8ajal," paljastab ta populaarse aja, mil ta nendega lustib.