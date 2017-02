USA asepresident Mike Pence sõitis Brüsselisse, et hajutada Euroopa hirme seoses Ameerika seisukohtadega.

Pence on kinnitanud, et Donald Trump on jätkuvalt huvitatud partnerlusest Euroopa Liiduga, vahendab BBC.

Asepresidendi sõnul palus tal Brüsselisse sõita Trump isiklikult.

Euroopa Ülemkogu alaline eesistuja Donald Tusk sõnas, et kohtumine Ameerika nõnda kõrge esindajaga oli väga vajalik.

Artikli ilmumise ajal pidas Pence kõnelusi Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeriga.