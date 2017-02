Kui tahad eriti trendikas olla, siis tasub endale hankida üks kindel T-särk, mis on terve moeilma hulluks ajanud.

Tuleb välja, et hetke kõige moekam trendihilp on küllaltki lihtne T-särk. Tegemist on Gucci retrodisainiga T-särgiga, mis on moemaanid nii pöördesse ajanud, et särgi omanikus saamine on võrdne omamoodi lotovõiduga.

Seejuures väärib mainimist, et tegemist pole sugugi odava T-särgiga, vaid välja tuleb selle moeröögatuse eest käia ligi 400 eurot.

Kusjuures väidetavalt on T-särk inspireeritud Gucci T-särgi koopiatest, mis ringlesid 1980ndatel ja 1990ndatel.