Miks polnud tegelikult enam üldse võimalik peatada kurikuulsa raudtee ehitamist? Kes on aga selle projekti tegelikud kasusaajad? Katrin Lust võttis luubi alla maaomanikud, kelle maad Rail Baltic läbib. Sealt tuli välja tähelepanuväärseid tehinguid, kus muuseas on seotud ka paljud omavalitsused!



PRESIDENDI KASS - 5000 EUROT! "Kuuuurija" teeb põgusa sissevaate Eesti tõukasside maailma. Tuleb välja, et Eesti kassid on eriti hinnas just Ida-Euroopas ja kaugemalgi. Näiteks on soetanud Eestist endale kassi tuntud Venemaa muusikaprodutsent Bari Alibasov. Eriti ahhetama paneb fakt, et ka Tšetšeenia karmi käega president Ramzan Kadõrov on Eestist endale kassi leidnud!