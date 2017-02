Sulle meeldib keegi ja sa tahad, et ka sina meeldiksid talle? Selleks ei ole vaja sugugi armujooki segama hakata, vaid saab ka teistmoodi.

Kes arvab, et ainukene võimalus kedagi endasse armuma panna, on kokku segada vinge armujook, siis eksite rängalt. Nimelt väidavad psühholoogid, et tegelikult on ka muid viise. Iseasi muidugi, kas need on lihtsamad või mitte.

Veebiportaal My Domaine soovitab aga armujoogi asemel proovida järgmisi asju: