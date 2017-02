Madonna lapsendas hiljuti Malawi lastekodust nelja-aastased kaksikud Estheri ja Stella, kelle ema oli pärast sünnitust surnud. Kuid lauljannat süüdistatakse pettuses.

Nüüd on välja ilmunud laste isa Adam Mwale, kes väitis Mail on Sundayle, et tema arusaamist mööda pidid tüdrukud täiskasvanuna Malawisse naasma.

"Mulle öeldi algusest peale, et Esther ja Stella lähevad välismaale ühe rikka naise koju elama ja too annab neile hea hariduse. Siis aga tagastab ta nad mulle, et nad hakkaksid koos minuga elama ja kogu mu peret aitama," vahendab Briti leht.

"Nüüd aga ütlete teie mulle, et adopteerimine on lõplik. See ei saa tõsi olla - ma ei taha, et see tõsi oleks," ahastab Adam. "Olen nende isa ja jään alati nende isaks."

Adam eitab väiteid, nagu oleks ta tütred hüljanud. "Pärast Patricia surma viisin just mina nad orbudekodusse. Kõik meie külas teavad, et ma tahtsin neile lihtsalt kõige paremat."