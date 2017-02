"Presidendi vastuvõtt on reeglina "white tie" üritus, mis tähendab valge kikilipsu ja fraki kandmist. Kuna fraki kandmine on tänapäeval haruldane juhus, siis tasub seda võimalust kasutada. Kui fraki soetamine tundub üleliia kulukas, võib selle asendada musta ülikonnaga," pakub Toomast välja lahenduse.

Moedisaini tudengi sõnul on tänapäeval lubatud ka tumehall, sinine või mõnes teises tumedas toonis ülikond, siis on kindel valik ikkagi must.

"Ülikonna kasuks otsustades peab see hästi istuma. Levinud viga on liiga pikad püksid ja varrukad. See jätab mulje, et ülikond on mõne numbri võrra suureks osutunud. Käiste õige pikkus on selline, et särgi mansetid paistavad ülikonna varrukate alt 1-1.5 sentimeetrit välja," soovitab ta tähelepanelik olla.

Toomasttõdeb, et kahjuks leidub ikka veel mehi, kes kannavad pidulikul üritusel musta särki.

"See on kohatu. Särk peab olema valge," loeb tudeng sõnad peale.

"Püksirihm ei tohi kunagi särgi ja pintsaku alt välja paista. Sellistel puhkudel sobib kasutada hoopis trakse. Kingad olgu musta värvi ja õhukese tallaga. Parim valik on läikivad lakk-kingad," jagab Toomast nõuandeid.

Diplomaatiline vastuvõtt ei ole koht, kus oma isikupära demonstreerimisega üle pingutada.