Postituses mainitud raske haiguse all ei mõelnud Sepp grippi, vaid poliitikat. "Ma ei ole täna huvitatud osalema parteipoliitikas ega päevapoliitikas ja minu jaoks on hästi oluline, et minu koostööpartnerid sellest üheselt aru saaks, et ei tekiks mingeid spekuleerimise soove ja põnevust,“ sõnas naine.

Sepa sõnul suhtleb ta siiani poliitikategelastega, isegi rohkem kui riigikogus oldud ajal ning tema sõna ja kompetents poliitikas on ikka hinnatud.

Sepa sõnul ei ole ta otseselt poliitikas pettunud, kuid ta ei suutnud enam poliitikas olemiseks vajalikku mängu mängida. "Ma võin öelda, et sellisel kujul kala näoga rumalusi rääkida ei paelu mind juba vähemalt 15 aastat. Kindlasti olen seda teinud, võib-olla teadmatusest, võib-olla mingil hetkel sellest, et arvangi ja usun, et see on hea ja õige. Aga ma lihtsalt ei suuda, ma vaatan omaealisi kolleege ja mõtlen, mis on nendega juhtunud, kuidas nad suudavad seda. Noored inimesed, 20 aastat, kala näoga rääkida midagi, mis ei ole tervemõistuslik," sõnas Sepp.

Sepa sõnul ei liitunud ta Keskerakonnaga ega sukeldunud poliitikasse seetõttu, et ta on karjerist. Sepa sõnul läks ta poliitikasse noore inimese uudishimu ajel, aga kindlasti võrdsema, targema, sõbralikuma Eesti ideaaliga. "Noore inimesena on täiesti õigus olla sinisilmne. Kui sa usud ja räägid samu asju ka 20 aastat hiljem siis see võib olla küll juba küünilisus, mitte sinisilmsus,“ ütles ta.

Sepp saavutas Keskerakonnas kiirelt positsiooni Edgar Savisaare kõrval. Kuid naise sõnul ei usaldanud Savisaar teda, ega usalda ka mitte kedagi teist. "Ma miskipärast arvan, et ta ei usalda mitte kedagi ega ole kunagi kedagi usaldanud ja tema usaldust polegi võimalik võita," selgitas Sepp.

Sepa sõnul ei tulnud talle süüdistuses Savisaare pihta ega ka Keskerakonna draama üldsegi mitte üllatusena. "Sa küsid, miks me ei peaks teadma, kuidas poliitikat tehakse. Kui sa tead ja saad aru sellest, kuidas seda tehakse, just nii, nagu hetkel peamiselt Postimees on meid valgustanud. Kui sa tead seda, et see nii käib, siis sa küsid endalt, kas ma suudan seda tolereerida, kas ma suudan seda mängu kaasa mängida? See mis on välja tulnud ei saa olla üllatuseks mitte ühelegi inimesele, kes on ladvikus olnud viimase kümne aasta jooksul. Nad peavad olema ikka erakordselt küünilised," rääkis Sepp.

Sepp rääkis juba 2011. aastal, et Savisaare aeg on läbi ning Jüri Ratas ja Mailis Reps on valmis võimu võtma. Kuid miks ei paljastanud Sepp juba tol ajal, kuidas poliitikat tegelikult tehakse? "Väga lihtne vastus. Kui ma oleks aastal 2011. aastal jaganud oma tähelepanekuid, millise üldise arvamuse või meediapildiga ma oleksin siis vastamisi olnud? Et ma kättemaksuks räägin, olen kibestunud. Jumala eest, ma tundsin 2011. aastal tohutult vabanenuna sellest taagast, sellest koormast, mille suhtes oli mul juba pea kümmekond aastat väga tõsine konflikt iseendaga, kas ma tahan, kui palju ma suudan, kas ma suudan muuta…," jutustas Sepp., lisades, et tal oli poliitikukarjääri alguses lootust, et asjad hakkavad tulevikus paremini minema. Kuid tagantjärele sai ta aru, et asjad ei muutu.

Sepa tervis kannatas samuti poliitikukarjääri tõttu suurel määral. "Jah, ma olen olnud sellest poliitilisest olukorrast oma karjääri jooksul rohkem kui korra tõsiselt läbipõlenud. Jah, ma olen olnud haiglas, see kõik on olnud päriselt. Aga nagu ikka öeldakse, mingisugused tervisega seotud probleemid on õppetunnid elus, mis tuleb lahendada. Mina olen väga tõsiseid muutuseid oma elus teinud ja julgustaks samamoodi julgeid karjäärimuutuseid tegema," lausus ta ning tunnistas, et nüüd ta ärkab hommikuti teadmisega, et elu on ilus.

Praegu vaatab Sepp Keskerakonda kergendunult, kuna valitsusvahetus oli tema arvates väga hea ja õige samm. "Seda on nii keeruline kirjeldada, millise tüdimuse ja millise arrogantsi taseme oli see olukord saavutanud, mille lahtimuukimine oli tervislik," lausus ta.

Naine rääkis ka Keskerakonna uuest juhist ning peaministrist, Jüri Ratasest. Sepa arvates on Ratasel on vaja oma juhtimiskvaliteeti parandada, kuid see tuleneb ainult kogemusest, kuna seda ei saa õppida ning see ei kaasne ka emapiimaga. Siiski ei näe ta, et Ratasel juhiks õppimiseks piisavalt kirge oleks.

Sepa sõnul on on Keskerakonna siseasjades aga siiani väga palju probleeme ning Ratase väljakutse on keeruline, kuna tema peab suutma juhtida Savisaarest jäetud erakonda. "Ma räägin Keskerakonna riigikogu delegatsioonist. Nad ei ole aru saanud, et nad on peaministripartei. See on täiesti teine asi. Sissekommunikatsioon lonkab täiesti, ei ole ühtset sisemist kultuuri ja väärtusruumi. Ma arvan Jüri Ratase väljakutse on palju palju keerulisem just seetõttu, et Edgar Savisaare Keskerakond pole olnud väärtuspõhine organisatsioon, mitte kunagi. Ta on olnud selline võimul ja omakasul toetuv organisatsioon, kultuur. Nüüd on küsimus, kas tal (Jüri Ratasel – K.P.) on nii palju selgroogu, energiat, ressurssi, kaasteelisi, kes oleks võimalik selle organisatsiooni sisekultuuri muutma," rääkis Sepp, lisades, et see võib maksta erakonna lõhenemise ning et ta ei näe hetkel erakonna valmisolekut puhastuda.

Sepa arvates võib Savisaar proovida poliitikasse naasmist, kuid see ei tähenda, et ta sõnal oleks enam mingit kaalu või jõudu.

Vastuseks küsimusele, milline võis olla Savisaare poliitikukarjääri kokku kukkumise algus, tõi Sepp välja 2007. aasta pronksiöö skandaali. "Kõige kriitilisem hetk, kuhu ta poliitikuna sattus ja kuulas halba nõu oli kindlasti 2007. aasta pronksiöö skandaal. See oli sellise tõsise allakäigu kiirenemise murdepunkt," arvas ta.