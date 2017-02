Angelina Jolie avas esimest korda pärast Brad Pittist lahkuminekut lahutuse teemal suu.

Näitlejanna tunnistas Kambodža visiidil BBC Newsi reporterile, et tema elu on keeruline olnud. “Ma ei taha sellest palju rääkida, ütlen vaid, et see oli väga raske aeg ja .... ja me oleme pere ja jääme alati pereks.” Jolie kinnitas: “Saame sellest üle ja muutume loodetavasti seeläbi perena tugevamaks.”

Angelina keskendub nüüd oma kuuele lapsele. “Mu fookuseks on minu lapsed, meie lapsed ... see aitab mul toime tulla.”

Jolie tutvustas Kambodžas oma uut režissööritööd "First They Killed My Father" ("Kõigepealt tapsid nad mu isa"), mis põhineb sealse inimõigusaktivisti Loung Ungi samanimelisel mälestusteraamatul.