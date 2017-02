Mehhikos avastati imeline koobastik, milles asuvad kristallid, mis võivad olla ligi 50 000 aastat vanad. Neist omakorda leiti aga iidseid eluvorme.

Imelise koobastiku Naicas avastasid NASA teadlased, vahendab Daily Mail. Seal olevad kristallid on sälinud keerukates tingimustes - üle 37-kraadises kuumuses.

Et koobastik on ühteaegu nii kaunis kui ka kuumavõitu kliimatingimustega, on seda nimetatud küll muinasjutumaaks, küll põrguks.

Kummalised ja iidsed mikroobid, mis kristallidelt leiti, on säilinud rauda ja mangaani sisaldavates mineraalides.

NASA astrobioloogia instituudi juht Penelope Boston kirjeldas mikroobe kui "superelu", kui ta läinud reedel USA-s toimunud American Association for the Advancement of Science (AAAS) konverentsil avastust esitles.