41-aastane Aleksei on süüdi mõistetud joobeseisundis mootorsõiduki juhtimises ning mees hoiab kõrvale karistuse kandmisest. 46-aastane Thomas on süüdi mõistetud joobeseisundis mootorsõiduki juhtimises ning mees hoiab kõrvale karistuse kandmisest.

Mõlema mehe suhtes on välja antud vahistamismäärus. Politseinikud on kontrollinud erinevaid meestega seotud aadresse ning infokilde, ent nende asukohad on seni teadmata.

Politsei palub kõigil, kes on fotodel kujutatud mehi näinud või kellel on infot nende asukoha kohta, anda sellest teada politsei infotelefonil 612 3000 või hädaabinumbril 112