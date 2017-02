Maxima ja Prisma kaubandusketil on Kirde-Eesti töötajate pealinna piirkonda värbamisel juba üsna suur kogemus. Järgmisel nädalal alustab ka Rimi Narvas, Sillamäel ja Jõhvis värbamiskampaaniat: tööotsijaile pakutakse lausa kadestusväärseid tingimusi − ainult sõida, kirjutab Põhjarannik.

Värbamiskampaania laialt levitatav reklaam annab teada, et Rimi pakub mugavaks töölkäimiseks tasuta transporti Ida-Virumaa ja Tallinna vahel ning majutust nüüdisaegsetes hotellides ühekohalistes tubades. Töögraafik lubatakse teha selline, et tööpäevad oleksid järjestikused. Palk ja töötingimused vastavad kaubandusketi Tallinna piirkonna omadele ning töösuhe on kindel ja tähtajatu. Oodatud on nii mehed kui ka naised, nii noored kui ka vanemad.

"Kokku loodame seeläbi leida 50-60 inimest. Eelkõige soovime juurde teenindajaid kauplustesse," teatas Rimi personalijuht Kaire Tero.