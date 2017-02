Draamat jagub mõnikord me ellu mõnest seebriseriaalist rohkem, kuid kas oled märganud, et mõningad inimesed toovad enesega rohkem draamat kaasa...

Selle tähtkuju esindaja ei karda emotsioone ja nendega kontaktis olemist. Tema visa isiksus on enamasti suurepärane kaaslane, kuid mõnikord kisub asi võitluseks...

Kui ta tujukaks muutub, siis seetõttu, et ta ei saanud oma tahtmist. Või oli ta liialt emotsionaalne. Ta võib muutuda tõeliseks draamanäitlejaks või printsessiks. Kui see juhtub, siis on parim tuua ta pilvepiirilt tagasi maale...

Lõvi (23.juuli - 22. august)

Lõvid on kõige suuremad draamakuningannad. Talle meeldib olla tähelepanu keskpunktis ja tal on kõrge elustandardid. Seega pole põhjust imestada - ta teab, et väärib maailmas parimat.

Siiski - kirglikkuse ja dramaatilisuse vahel on vahe, mida lõvid enamasti hästi ei taipa.

Kui tahad teada, mida teeb lõvi siis, kui ta oma tahtmist ei saa - vaata jonnivaid mudilasi! Ta võib muutuda ülbeks ja egoistlikuks. Kui sa ei anna talle seda, mida ta tahab, siis ta rahuneb maha ....kunagi...

SKORPION (23. oktoober- 21. november)

"Kirg" on skorpionite keskmiseks nimeks, kuid see võib väljenduda väga erinevates vormides. Enamasti on ta eriti kirgliks seksis ja elus, kuid mõnikord võib kirg muutuda millekski suuremaks.

Paljud meist ei üllatu, et löödud skorpion võib muutuda liiga emotsionaalseks ja agressiivseks.

Kui skorpion tõeliselt ärritub, siis tasub tema lähedal olevatel inimestel kiiresti põgeneda. Vihane skorpion on ülidramaatiline ja võib muutuda vägivaldseks. Tema rahustamise asemel on tormi möödumiseni temast eemal hoida.

AMBUR (22. november - 19. detsember)

Ambur on entusiastliku ellusuhtumisega, mistõttu tema dramaatilisus ei alga negatiivselt.

Ära siiski unusta, et kuigi ambur pole veel pahas tujus - ta võib sind siiski solvata.

Ambur võib olla kuri ja nüri, kuid enamasti on ta suur jutumees, mis alati ta ka jamadesse viib.

Kui ta tahab, et asjad läheksid tema järgi, siis ütleb ta teistele alati seda, mis neid rõõmsaks teeb. Pole tähtsust, et mida.

Kui ambur asju väga ilustama asub, siis tasub proovida teda taas tagasi reaalsusesse tuua.

VEEVALAJA (20. jaanuar - 18. veebruar)

Veevalaja ei tundu üldse selline, keda miski või keski suudaks dramaatiliseks muuta. Alati rahulik, lõõgastunud - aga see just teebki ta tõeliseks draamakuningannaks!

Ta ei püüa end tähelepanu keskpunti sättida, kuid tema emotsioonid on väga temperamentsed. See teeb raskeks tajumise, et millal ta murdub.

Aga kui see juhtub, siis võib asi muutud väga kiiresti melodramaatiliseks.