Möödunud reedel oli taas Tallinna Televisiooni ekraanil Peeter Võsa uus esoteerikateemaline telesaade "Maagiline maailm". Saatesse helistajad tundsid seekord erilist huvi Edgar Savisaare vastu ning uuriti, kas on võimalust, et ta suurde poliitikasse naaseb.

Meedium Andrzej tunnetas, et Savisaar ei tule enam suurde poliitikamängu tagasi. Ta tunnetas, et Edgar Savisaar siiski võimaluse saab tervise poole pealt. Selleks, et seda võimalust ära kasutada, tuleb tähelepanu pöörata neile, kellele ta varem tähelepanu pole pööranud, siis tuleb ka võimalus.

Kaardimoor Viktoria ladus kaarte ning selgitas, et ka tema näeb, et Savisaar ei naase. "Mina nõustun sellega, mul kohe alguse kaart tuli, mis ütleb, et ei, et kõik on lõppenud," lisades, et ruunikivi näitas, et selleks pole ka ressurssi.

Soonik, kel üleinimlikke võimeid pole, lähenes asjale loogikaga, aga nõustus, et arvatavasti mitte. "Vaadates ajalehti, jälgides mis toimub, vaadates mis siis on tänane seis, millised kohtuasjad on pooleli ja kelle käes on võim… Ma siiski ootaksin sügisesi kohalike omavalitsuste valimisi. Mul on tunne, et isegi kui sealt tuleb meeleheitlik püüe, siis pigem ei," sõnas ta.

Teine helistaja tahtis teada, et kas Savisaar on poliitiline laip. Kaardimoor Viktoria ütles, et ta võib selle asja üle filosofeerida. "Kui inimene on nii kaua poliitikas olnud, siis ei muutu ta poliitiliseks laibaks isegi siis, kui ta päriselt laip on!" sõnas ta.