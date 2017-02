Arvad, et sina pole kunagi ühtegi moeapsakat teinud ning antud jutt ei käi kindlasti sinu kohta? Vale puha! Väidetavalt on üks moeapsakas, mida on enamik inimesi elus teinud.

Moeapsakatega juba on niimoodi, et väga tihti ise ei teatagi, kui on mõni ämber tehtud. Ka moeportaali Who What Wear'iga rääkinud stilist märkis, et on üks asi, mis riivab silma, kuid, millest inimesed ei pruugi ise teadlikudki olla.

Nimelt on tegemist näiteks mantlite kinniõmmeldud lõhikutega või kinniõmmeldud taskutega. Ehk siis selliste õmblustega, mis on mõeldud rõivaste transportimiseks ja selleks, et nad poes head välja näeksid, kuid, mille peaks kindlasti eemaldama, kui oled rõiva endale ostnud. Vaatepilt on stilisti sõnul kole just seetõttu, et kinniõmmeldud lõhikud ei lase rõival seljas korralikult istuda ning see näeb lihtsalt imelik välja.