Malaisia on kasutusele võtnud diplomaatilised meetmed ning kutsunud tagasi oma suursaadiku Põhja-Koreast.

Kahe riigi suhted pingestusid pärast Põhja-Korea liidri Kim Jong-uni poolvenna Kim Jong-nami salapärast mõrva Kuala Lumpuri lennujaamas läinud nädalal, vahendab BBC.

Kim Jong-nam ja Kom Jong-un (AFP / Scanpix)

Hetkel otsib Malaisia politsei seoses juhtunuga taga nelja põhjakorealast.

Seoses Kim Jong-uni mõrvaga vahistatud naine (Reuters / Scanpix)

Kuigi kurikuulsa mehe mõrvas on avalikult ja otse viidatud just Põhja-Koreale, on sealsed ametnikud siiani vaikinud.