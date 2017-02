Väliskomisjoni aseesimees Keit Pentus-Rosimannus kohtub kahepoolselt Kosovo dialoogiministri Edita Tahiriga, kellele kinnitab Eesti toetust Kosovo pürgimisel Euroopa Liitu.

"Kogu Lääne-Balkani piirkond vajab tähelepanu ja arvestades sealseid arenguid ka kinnitust, et Euroopa kursi valinud riike toetatakse jätkuvalt," ütles Pentus-Rosimannnus. "Eesti toetab Kosovo püüdlusi Euroopa Liiduga integreerumisel ja on valmis jagama reformikogemusi."

Pentus-Rosimannuse sõnul on Euroopa Liidu eesmärk edendada Lääne-Balkani riikides rahu, stabiilsust ja majandusarengut ning avada nendele riikidele liitumise perspektiiv. "Meie saame toetada stabiilsust ja arengut Kosovos," ütles Pentus-Rosimannus. "Meie huvi on, et Euroopa Liidu piir taga oleks rahu ja Venemaa mõju ei kasvaks seal hiilivalt."