Möödunud nädalal esitati Keila linnavalitsusele riigihalduse ministri Mihhail Korbi allkirjaga dokument, mis näeb ette ühendada Keila linn, Padise vald, Vasalemma vald, Keila vald ja Paldiski linn haldusreformiga üheks suureks vallaks.

Kümne tuhande elanikuga Keila linnale tuli see teade ootamatult, sest linna liitmisest ümberkaudsete omavalitsustega pole varem juttu olnud.

„See käib Keila linna tahtmise vastu ja demokraatia vastu. See on tehtud tagaselja otsusena,” kinnitas Keila linnapea Enno Fels. Tema sõnul on Keila linn hoidnud terve haldusreformi vältel omaette ja naabervaldadega liitumisest pole juttu olnud.

