Osaühingul Personal2Go on maksu- ja tolliameti andmetel 1,2 miljardi euro suurune käibemaksuvõlg. MTA jääb kidakeelseks, millest suur maksuvõlg tekkis.

"Me saame ainult kinnitada, et selline kohustus on üleval," teatas maksu- ja tolliamet.

"Tegemist on looga, mida mõne reaga ei selgita," ütles ettevõttega seotud Raivo Paala. "Maakera ei muutu kandiliseks üksnes sellest, et MTA sellisele järeldusele jõuaks."

