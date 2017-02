Täna ja homme sajab vihma ning lörtsi. Õhutemperatuur jääb 0°C kanti. Kolmapäevast aga läheb Riigi Ilmateenistuse andmetel külmemaks ja hakkab sadama lund.



Kolmapäeva öösel liigub üle Eesti kõrgrõhuhari, sajupilved hõrenevad ja läänekaare tuul nõrgeneb üürikeseks. Õhutemperatuur on -2..-7°C. Lõuna paiku hakkab Lääne-Eestist alates lund sadama, õhtul muutub sadu tihedaks ja tuleb sekka lörtsi, saartel ka vihma. Õhutemperatuur on 0..-3, Saaremaal kuni +1°C.



Neljapäeval toob madalrõhkkond saju, mis sõltuvalt liikumistrajektoorist on kas vesisem või lumisem. Kui madalrõhkkond üle Soome lahe suundub, toob see meile vihma ja lörtsi. Kui madalrõhkkond üle Eesti lõunaserva suundub, siis sajab lörtsi ja lund. Mõlema variandi korral on jääb Eesti madalrõhkkonna vahetusse lähedusse ning sadu on tõenäoliselt tihe.

Õhutemperatuur on ööpäeva vältel suurema tõenäosusega -1..-5°C, Lõuna-Eestis 0°C ümber või kraad-paar plusspoolel.

Paraadi ajaks võib tulla laia lund



Reede öösel liigub üle Eesti kõrgrõhuhari. Ilm on suurema sajuta ja rahulik. Õhutemperatuur on -3..-8, kohati langeb alla -10°C. Päeval jõuab Läänemere õhuruumi uus madalrõhkkond ja taas on küsimus selle liikumistrajektooris.

Kui põhja poolt survet avaldav külm õhumass ülekaalu jääb, siis kaldub madalrõhkkond Põhja-Läti kohale. Sel juhul saame juurde tihedat lund ja õhutemperatuur on -5°C ümber. Kui madalrõhkkonnal ookeanilt kaasatoodud soe jõulisema energia annab, siis läheb ilm taas sulale.