Maapind ootab ja õhuloss kaotab oma võlu. Ehk olekski parem, kui pööraksid rohkem tähelepanu reaalsele elule ja väldiksid pea pilvedes elamist. Unistamisest loobuda ei tohi, kuid selle kõrval ei tasu päris elu unustada. Eriti pööra tähelepanu kõigele sellele, mis seostub igasugustele suhetele, kuna praegu on oht, et osa neist võivad katkeda või pöörduda halvemuse poole.

Tunned end ambitsioonika ja eesmärgile suunatuna. Mõtted on viljakad ja positiivsed. Tee nüüd ära kõik see, mida varem pole viitsinud. Või tee nendega vähemalt algus. Lootust on, et praegune energia annab jõudu hiljem need lõpetada. Sinu elus on keegi, kellel on sinu vastu hoolivad tunded ning ta on ka valmis tegema kõik vajaliku, et hoida suhe toimivana. Uuri, kes ta on!

KAKSIKUD

Nädala märksõnaks saab pere ja koduga seotud. Kasuta seda aega kõigeks koduga seotuks, sest just see paistab kõige paremini sujuvat. Ürita külastada ka lähedasi, keda pole ammu näinud-kohanud. Võimalik, et sinuga võtab ühendust mõni kauge sugulane ja teatab häid uudiseid. Ehk kohtad hoopis vana sõpra või sõbrannat. Igal juhul on kõik taolised kohtumised sinu jaoks meeldivad.

VÄHK

Oled energiat täis ja sinu ideed võtavad jumet, kui vaid võtad südame rindu ja liigutad nende nimel. Ka sinu finantsolukord muutub paremaks, saad ehk kingi või võidad lotoga. Tunned end üleüldiselt energiliselt, sinu tervis peaks olema igati tasemel. Seega kasuta ära praegust ajahetke ning planeeri julgesti kõike, mida teha tahad, ükskõik kui utoopilised need sulle esiti ka ei tunduks.

LÕVI

Pinged ja ärevus sinu sisemuses on kasvanud nii suureks, et võid siin-seal poetada sageli pisara. Kõik, mida tegelikult tegema pead, on lihtsalt otsustama, mida oma eluga peale hakata ning mis oleks esimene samm paremuse poole. Jälgi hoolikalt oma mõtteid ning tunne ära hetk, mil hakkad taas masendusse vajuma või muremõtteid hauduma. Kõik ei ole nii kadunud või läbi, nagu arvad.

NEITSI

Proovile pannakse sinu jõuvarud, kuid pea meeles, et meil endal on võimalus muuta elu, kui vaid soovime ja tahame piisavalt selle nimel pingutada ehk kõike ei tasuks jätta saatuse hoolde. Kohtud tõenäoliselt palju uute inimestega, kes aitavad sul näha maailma uues valguses ning kes toovad ellu põnevust.

KAALUD

Mõtlema peab ka teistele, mitte olema isekas. Sinu praegune tegevus näib liigselt kallutatud, ilma et pööraksid tähelepanu inimestele enda ümber. Ehk oled kedagi alt vedanud? Üritad kedagi petta? Proovid kohustustest viilida? Võid küll tunda end võidukana, kuid konflikt ei ole kaugel ning parem oleks end selleks ette valmistada, sest mängu tulevad nii sinu maine kui tulevik.

SKORPION

Varem alustatud asjad peaksid viimaks näitama märke valmimisest või sihile jõudmisest, ent õnnetundest ei tasuks lasta end liiga kanda, oluline on keskendumine. Vallaliste ellu peaks saabuma keegi, kellega on palju ühist, ent pead olema ise valmis panustama sama palju.

AMBUR

Kui oleme ebakindlad mingis küsimuses või olukorras, tuletatakse nüüd meelde, et vahel on tegutsemine parem kui lihtsalt teadmine. See tähendab, et võime küll teada, kuidas mingis olukorras käituma peaks, kuid kui me pole sellega kokku puutunud või antud sammu astunud, ei tea me päris täpselt, kuidas käitumine või milliseks olukord tegelikult kujuneb.

KALJUKITS

Valmis seiklusteks, valmis tegudeks, valmis muutusteks siin, kohe ja praegu. Vahel liiga enesekindel, kuid võimeline tehtu ellu viima. Nii et ära istu diivanil, vaid liiguta ja tegutse, sest praegu on selleks piisavalt energiat. Võimalik ka, et tegu on taolise inimesega sinu elus, kes sunnib sind end liigutama ja midagi ette võtma. Ära siis maga võimalust maha!

VEEVALAJA

Tööl saad viimaks tunnustust tehtu eest. See ei pruugi olla rahaline, kuid suure tõenäosusega seda siiski on. Võimalused, mis praegu sinu ellu tulevad, on küll seotud rohkem materiaalse küljega, kuid koos sellega pead arvestama ka, mida toob see kaasa suhetes teiste inimestega.

KALAD