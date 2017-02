„Kui läksime keelt võtma, siis jäi sõrm kuidagi venelase vintpüssi kirbu taha kinni,“ seletab Vello, miks ta pöial luuni läbi on lõigatud.

Aga ehitajana töötav mees selle pisiasja üle muret ei tunne, sest Vabadussõja lahingus Moglino mõisa eest õnnestus tal erinevalt paljudest kaasvõitlejatest ellu jääda. „Ainult luuni läkski, see pole midagi,“ lööb mees käega. Kohe ilmub ka kaasvõitlejast sanitar, kes pöidla korralikult kinni plaasterdab. Sellega on lahing Vellole ja tema kamraadidele sõjaajalooklubist Frontline selleks korraks läbi ja rühm võib entusiastlikult supikatla suunas marssida.

„Kord on nii, et söök ja jooks antakse, aga see „ja nii edasi“ peab endal kaasas olema,“ teatab meeste ülemus valjul häälel ning rivi kaob Viimsi mõisa ehk Sõjamuuseumi hoovi.

Vaid tund aega varem olid samad mehed külmast õlgu võdistades mõisapargi teises otsas oodanud ja oodanud. Tegevus, mida kutsutakse tänapäeva eesti kaitseväes militaarseks molutamiseks, tundus igavesti kestvat. Kuna tervepäev oli Viimsis vihma ladistanud, olid pealtvaatajad üsna aeglaselt kogunenud. Kuigi taeva äär kiskus juba heledamaks ja paistis, et taevaluugid on selleks korraks piduliku lahingu puhul kinni pandud, oodati veelgi rahvast juurde.