"Pärast maantee uuendamist on kaks võimalust – kas tassida paati pool kilomeetrit läbi metsa või turnida kraavikaldast üles ja kõndida, paat turjal, sada meetrit mööda sõiduteed. See on tiheda liiklusega maantee, mööda seda liiguvad rekad Venemaale ja tagasi."

"Me ei nõudnud kogu projekti ümbertegemist, ei mingit asfalteeritud parklat ega treppi jõekaldani, lihtsalt laiemat teeperve," ütles Narusk.

"Aga kahjuks meie ettepanekuid ei arvestata ja ka keeldumist pole põhjendatud."

Maanteeamet ei tagane

"Rekonstrueerimise eesmärk on sõidumugavuse ja liiklusohutuse tagamine," teatas maanteeameti Lõuna regiooni ehitusvaldkonna juht Janari Taal.

"Liiklusohutuse tagamiseks maantee äärde parkimiskohta ei rajata ja eraldi parkla rajamine väljaspool teemaad ei ole antud projekti eesmärk ega maanteeameti ülesanne."

Taal sõnas, et omavalitsused ja puudutatud isikud said asjast aimu juba projekteerimise ajal. Arvamust küsiti ka Veriora vallavalitsuselt, kust tuli ettepanek plaanida Reo silla lähedusse paadimatkajate autodele laiem teepeenar. Maanteeamet ei nõustunud parkimise tarbeks laiendust projektima, sest sild on maanteelõigu kõige kitsam ja ohtlikum koht ja selles kohas parkimine ja sõiduautost väljumine on liiklusohtlik. "Vastavalt ehitusseadustikule on Veriora vallal kui kooskõlastaja pädevuses ehitusloa andja tähelepanu juhtida seadusest tulenevatele kohustustele või keeldudele. Antud juhul selliseid kohustusi ega keeldusid pole ja Veriora vallavalitsuse tingimuslik kooskõlastus ei ole maanteeametile siduv," sõnas Taal.

Maanteeameti pressiesindaja Ursula Nõu jätab taganemistee veel avatuks, sest lähipäevadel peaks maanteeamet ja Põlva kandi turismiettevõtjad kohtuma – ikka Reo silla asjus.

Jõgede äärde enam ei pääse

Matkakorraldajatel on häda tõsine, sest jõele mineku kohti on väga väheks jäänud. Kaldaäärsed krundid on aastatega saanud omanikud, kes ei soovi enda maa peale suuri rahvamatku, sest suvel käiakse kanuudega sõitmas iga päev. Naruski sõnul on seda enam vaja, et avalikud juurepääsud jõgedele jääksid. Narusk on kindel, et matkade korraldajaid sellest kohast välja süües liiklusohutus ei parane. "Isegi kui firmad löövad käega, siis omal käel seiklejad jäävad kindlasti, Võhandu jõgi on seda väärt. Nemad hakkavad ikka silla lähistel paatidega ukerdama," selgitas Narusk.