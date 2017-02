Selliseid elutarkusi pudeneb tema suust kui varrukast. Teda kuulates tekib tunne, nagu elaks noore neiu sees veel üks hing. Ainult palju vanem ja kogenum. Maria jaoks on tema mõtteviis täiesti iseenesestmõistetav – elu keerdkäigud on teda sedasi mõtlema pannud.

"Ma leidsin väljapääsu ja tean, et kuni hing sees, on kõik võimalik. Ainult kalmistul olles ei saa enam midagi muuta," ütleb Maria.

Neid, kes on seda, mida Maria on omal nahal tundnud, vaid filmidest näinud või raamatutest lugenud, kutsub Maria täiesti normaalseteks inimesteks. Tavaliseks neiuks peab Maria iseendki. "Aga natuke olen eriline ka," poetab ta püstipäi.

Erilisus ei tähenda sugugi, et Maria peaks end teistest paremaks. Kaugel sellest. "Minu elu on olnud võib-olla pisut teistsugune, kui täiesti tavalistel inimestel. Olen pidanud olema väga tugev, et mitte alla anda. Jah, minusuguseid, tavalisi-erilisi, on muidugi veel ja päris palju, aga nad kas ei taha või ei julge minevikust eriti rääkida," teab Maria.

Ida-Virumaalt Tallinna tänavatele

Maria ei pelga rääkida elust seda ilustamata. "Ma olen alati julge tüdruk olnud," ütleb ta.

Tõsi, oma loo räägib ta avalikult siiski esimest korda ja varem on seda kuulnud vaid paar-kolm talle väga lähedast inimest. "Mul ei olnud mitte kellelegi peale nende rääkida. Kõik teised sõbrad kadusid minu elust pärast seda, kui ma tänavale sattusin," ütleb Maria.

Tänavale sattus Ida-Virumaal Jõhvis sündinud Maria 2013. aastal, ta oli siis 17aastane. "Ida-Virumaal pole midagi teha. Pole tööd, huvitegevust, mitte midagi. Kõik, kel vähegi võimalik, jooksevad sealt ära Tallinna. Ma siis jooksin ka," ütleb Maria.

Jooksis Maria sõna otseses mõttes. Soov suurlinna ja kodukohast kiiresti eemale pääseda oli seda suurem, et suhted emaga ei olnud kõige soojemad. Jõudnud Tallinna, polnud Marial aga kuhugi minna. "Leidsin endale tänavalt tuttavad ja nendega ma siis koos olingi," selgitab Maria.

Emale Maria tänavaelust toona ei rääkinud. "Ma ausalt ei mäleta enam ise ka, mis muinasjutte ma talle kokku vestsin, et kus ma olen või mida teen," ütleb ta naerdes.

"Aga ega ta küsinudki, kus ma elan. Vaatamas ta mind ei käinud. Mõnikord ema helistas ja uuris, kuidas mul läheb. Vastasin, et hästi ja sellega jutt lõppes."

Elu tänaval oli Maria sõnul karm, kuid omamoodi huvitav. Mitte kordagi ei mõelnud ta öösel külmast kangetele varvastele lagunenud majast sooja otsides või mitmendat päeva vaid paar suutäit hamba alla saanuna, miks just tema elu niimoodi läks.

"Ma leppisin sellega. Sel ajal oli see minu elu ja mitte keegi teine seda minu asemel elada ei saanud. Mis mul ikka end haletseda, tuli hakkama saada," leiab Maria.

Surmaga silmitsi

Nii saigi ta sooja ühest Kopli keldrikorruse korterist, tühja kõhu aitasid täita võõrad möödujad. "Mina ei kartnud küsida. Nii otse ütlesingi, et mul on kõht tühi ja ehk keegi ostab mulle midagi. Raha ei küsinud ma kunagi, seda teenisin ise pisikesi tõlketöid tehes," ütleb Maria.

"Ma ei konutanud päeval tänavatel, vaid käisin raamatukogus ja otsisin, kellel on midagi pakkuda. Kui teenisin päevas kas või kaks-kolm eurot, siis sellest mulle piisaski."

Üldiselt olid inimesed Maria sõnul vastutulelikud ja ostsid süüa alati, kui ta palus. Mõni üksik ütles ka halvasti, kuid neist ei teinud Maria lihtsalt välja. Kuid selle üle, miks Maria on tänaval või kas teda saaks veel kuidagi aidata, võõrad huvi ei tundnud.

"Aasta jooksul tuli ainult üks inimene, kes mind endaga kohvikusse kutsus ja mind päriselt kuulata tahtis," tunnistab Maria.

Sellest inimesest sai hiljem Maria abikaasa ja laste isa, kellega naine siiani koos elab.

Koliti Tartusse. Sündis esimene tütar. Elu hakkas juba paika loksuma, kui Mariat tabas tõsine tagasilöök – sünnitusjärgne depressioon.

"Sattusin tänaval elades kolmel korral surmasuhu – kord rongi ette hüpata tahtnud sõpra aidates ise rööbastele kukkudes ja kahes tulekahjus, kuid kui depressioon mu haiglasse viis, tundsin esimest korda, et kõigun päriselt elu ja surma piiril," tunnistab Maria.

Haiglas veedetud nädal oli Maria sõnul tema elu raskeim. "Teadsin ennegi, et iga minut võib olla elu viimane, aga siis ei andnud ma endale üldse aru, mida ma teen.

Ta näitab oma armiliseks lõigutud käsivarsi ja tunnistab, et tänavaelu oli nende tunnete kõrval, mida ta haigena tundis, poisike. "Mul polnud kodu, aga ma kontrollisin oma käitumist ja teadsin täpselt, kus olen, mida teen. Haigena ei suutnud ma oma käitumist kontrollida ja see oli hirmus."

Tervenenud, kolis Maria ühes abikaasa ja tütrega tagasi Tallinna. Uuesti tänavale sattumist neiu ei kartnud. "Mul oli kindel tugi kõrval ja tegelikult, hetked tänavaelust meenuvad siiani. Oli seal ju palju toredat ka ja nii imelik, kui see ka pole, tekib mõnikord selle järele igatsus," ei salga Maria.

Valjult naeru lagistades lisab ta kiiresti, et olnut korrata tal siiski plaanis ei ole: "Mul on lapsed. Nemad vajavad mind."

Järje peale saanuna ei ole Maria unustanud ka sõpru, kes tänaval elades tekkisid. "Alati, kui ma poodi lähen ja näen kedagi, kes sellest ajast tuttav, ostan talle süüa. Küsin, kuidas läheb," ütleb Maria ja avaldab kahetsust, et paljud vanad tuttavad on tänaseks loojakarja läinud.

Hea meel on tal selle üle, et suhted emaga on normaliseerunud ja tagantjärele leiab Maria, et kui teda oleks rangemalt kasvatatud, oleks elu läinud teistmoodi.

"Mina ei kujuta ette, et ma enda lapse luban kodust võõrasse linna ega tunne huvi, kus või kuidas ta elab. Jah, tõsi – ega ma ei rääkinudki talle, kuid kui ta teada sai, ei öelnud siis ka midagi – ei head, ei halba."

Etteheiteid Maria aga emale ei tee. Vastupidi, tal on hea meel, et selle kogemuse varal on tal võimalus kasvatada oma lapsi teistmoodi. "Paar päeva tagasi joonistas laps seina peale. Avastasin ja ütlesin, et saan niimoodi kurjaks, tulgu ja öelgu, siis ei juhtu midagi," ütleb Maria.

Väljapääs on alati olemas

Pärast seda vahejuhtumit läks tütrekesel osa paberile minema pidanud värvist köögilauale. "Laps tuli ja ütles, et juhtus nii. Ütlesin talle aususe eest aitäh, puhastasin laua ja sellega oli jutt räägitud. Laps sai aru, et mind võib usaldada ja ma loodan, et see jääb alati nii. Ka siis, kui tulevad juba teismeea probleemid."

Kasvatada lastest korralikud kodanikud on Maria esmane eesmärk. Kui pisem tütar on suurem, plaanib Maria minna ametikooli kinnisvarahooldust õppima ja rajada oma äri.

Sellest hoolimata, et Maria pole kunagi elus päriselt tööl käinud, on ta kindel, et kaheksast viieni kontoris istumine ei ole talle. "Ma tahan olla enda peremees. Seni teen oma pisikesi juhutöid edasi," ütleb Maria ja vajub hetkeks mõttesse.

"Muud ma ei oskagi nagu rääkida," tunnistab ta pärast pisikest vaikust, kuid lisab kiiresti, et üks asi tegelikult ikka on: "Kas ma tohin korraks sinu iPhone’i vaadata? Ma ei ole seda mitte kunagi käes hoidnud," küsib ta.

Ulatan talle telefoni ja tõden, et hoolimata raskest elust on Marias säilinud lapselik rõõm väikeste asjade üle.

"Suur nagu labidas," naerab ta.

"Sellise suhtumisega läheb sul küll elus ainult hästi," poetan vastuseks.

Maria haarab sülle lõunaunest ärganud pisitütre, teeb talle pai ja noogutab: "Muidugi saan!"