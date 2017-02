Välismaal elavad ja reisivad eestlased vajavad riigi abi aina vähem: peamine põhjus, miks saatkonna või aukonsuli poole pöördutakse, on kaotatud või varastatud dokumendid, moodustades 60 protsenti kõigist konsulaarabiga seotud toimingutest.

Asendusdokumente anti eelmisel aastal välja 788 korral, tunamullu oli number paarisaja võrra suurem, teatas välisministeerium möödunud aastat kokku võttes.

"See näitab, et eestlased on välismaal olles varasemast ettevaatlikumad," sõnab välisministeeriumi konsulaarabi osakonna peadirektor Kersti Eesmaa.

Vähenenud on välismaal kuriteo ohvriks langenud eestlaste arv, ka on välisriigis kinnipeetute arv varasemast väiksem. Vähesel määral on kahanenud ka rahalist ja tervislikku abi vajavate kodanike hulk. Samas on varasemate aastatega võrreldes suurenenud välismaal surnud eestlaste arv: mullu 92 inimest, kellest kaks kaotasid elu Nice’i terrorirünnakus. Kõiki muresid ei saa välisministeerium lahendada. "Meilt on nõutud, et ütleksime kohalikule politseile, et meie kodanik ei ületanud kiirust, kuigi ta seda tegi," märgib Eesmaa, kelle sõnul on nende poole pöördutud sellegagi, et välisministeerium võimaldaks äriklassis lennata, aga ka, et riik lennupileti kinni maksaks, kui kodanik on liiklusummiku tõttu lennust maha jäänud.