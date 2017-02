"Ta kirjutas vigases eesti keeles, aga mõtlesin, et võib-olla on tegemist Aafrikas elava väliseestlasega, kes on emakeele lihtsalt ära unustanud," ütleb heausklikult Facebookis nähtud laenupakkumise õnge läinud mees.

Keskealine Enn märkas juhuslikult Facebookis postitust, milles pakuti laenu eraisikutele. See köitis pilku, sest kohustused olid olematud – ei nõutud tagatist ega käendust. Ennule, kel oli unistus luua oma äri, tundus see kui taevakingitus. Pangast poleks suurte plaanidega mehel olnud lootustki laenu saada, sest kuigi ta töötab, on kohtutäiturid tema vara ja pangakonto võlgade katteks arestinud. Enn saatis laenupakkumisega seotud eesti nimega isikule e-kirja, milles avaldas soovi saada laenu 60 000 eurot.

"Ta vastas mulle vigases eesti keeles, et esmalt tuleb talle saata Western Unioni kaudu 119 eurot lepingutasu. Oli aru saada, et ta on kasutanud Google Translate’i," räägib Enn, et see äratas temas veidi kahtlust.

Kummaline oli tema meelest ka see, et raha tuli saata Lääne-Aafrikas asuvasse Benini. Kuna võõras laenupakkuja oli juba lahkelt nõus soovitud summat laenama, mattusid kõik kõhklused suure elevuse alla ja õnnest pimestatud Enn leidis tookord kõigele isegi loogilise seletuse. "Mõtlesin, et võib-olla on tegemist Aafrikas elava väliseestlasega, kes on eesti keele lihtsalt ära unustanud. Eestlasi leiab ju igast maailmanurgast," leidis mees, et pealegi tundus talle saadetud ingliskeelne laenuleping olevat igati korrektne.