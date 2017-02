Pühapäeva hommikul läks USAs üks piloot pahaaimamatult oma väikelennukiga lõbusõidule, ent ootamatu tehnilise rikke tõttu lõppes lend keset linnatänavat. Taevast lennukiga alla sadanud piloot jäi imekombel ellu, ent vajas siiski haiglaravi. New Jerseys Bayonne'is tänavale kukkunud lennuk muutis hetkega romuks seal seisnud autod ning purustas elektriliinid, kirjutab New York Post. Õnneks oli sel hetkel tänav inimestest tühi ning peale piloodi ei saanud keegi viga. Piloot viidi küll haiglasse, ent ametnike teatel ei ole tema elu ohus.

"Ma arvan, et me oleme väga õnnelikud – üliõnnelikud, arvestades, et siin ümber on nii palju maju," kommenteeris juhtunut kohaliku päästeameti ülem Robert Kubert. "Ta oli ainus vigastatu, aga ta oli teadvusel ja rääkis," ütles Kubert piloodi kohta.

Juhtunut pealt näinud naise sõnul oli piloot vahetult pärast õnnetust hüüdnud "Ma olen siin!". (Reuters/Scanpix) Õnnetuspaiga juures elav 31-aastane Marelyn Feliciano ütles, et tegi oma tavalisi pühapäevaseid toimetusi hetkel, mil lennuk tema maja ette kukkus. "Kogu maja värises ja elekter kadus ära," ütles naine. "Ma tulin välja ja helistasin päästeametisse. Meid evakueeriti kodust. Mul on hea meel, et olen elus, sest lennuk oleks võinud ka maja peale kukkuda." Vastas majas elav Lianna Petrie ütles, et tema pere oli parasjagu kodust väljumas ja panid just jopesid selga, kui kuulsid kõva pauku. Perekond jooksis õue ja nägi, et lennuk oli täpselt nende Nissan Ultima peale kukkunud. (Reuters/Scanpix) "See oli nagu sõjatander," tõi 21-aastane Petrie võrdluse. "Kõik karjusid ja nutsid."