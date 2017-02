Rail Balticu kriitikute üks eestkõnelejaid Priit Humal kinnitab, et praegu on veel viimane aeg jätta mõttetu projekt suuremat kahju saamata sinnapaika ja hakata tegelema olemasoleva raudtee korrastamise ja arendamisega.

Baltimaade peaministrid kirjutasid äsja alla lepingule rajada Rail Baltic (RB). Eesti on andnud Euroopa Liidule lubaduse raudtee rajada, Euroopas liiguvad rahastamise asjad vaikselt edasi – kas rong on nüüdseks läinud, Rail Baltic ehitatakse valmis?

Ma arvan, et ei ole. Ma arvan, et tegelik otsustamise aeg on veel ees. Materjalid, mille pealt hakatakse lõplikke otsuseid langetama, need ju alles valmivad. Senised otsused on tehtud etteruttavalt. Jah, peaministrid kirjutasid küll lepingule alla, aga niikaua kuni riigikogu pole seda ratifitseerinud, on sellega samamoodi nagu meie piirilepinguga. See on ju ka alla kirjutatud, aga ratifitseerimist ootab juba aastaid.

Mida riigikogust selles osas kuulda on?