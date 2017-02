Martin Schulzil on rõõmustamiseks põhjust. Ajalehes Bild eile avaldatud küsitlustulemused näitavad esimest korda, et Euroopa Parlamendi endise juhi Schulzi juhitud sotsiaaldemokraadid teevad lähenevatel valimistel Angela Merkeli kristlikele demokraatidele tuule all.

Sotside toetus on 33, kristlike demokraatide oma 32 protsenti. Sealjuures on sotside toetus valijate seas kasvanud Schulzi tulles mõne nädalaga 12 protsenti.